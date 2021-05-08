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В Казани разработали туристические маршруты по Казани как городу трудовой доблести

02:26, 08.05.2021 2
В Казани разработали туристические маршруты по Казани как городу трудовой доблести
Фото: realnoevremya.ru

В Казани разработали туристические маршруты, посвященные Казани в качестве города трудовой деятельности. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Запустят экскурсионные маршруты уже в ближайшее время. Маршруты включают посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова, моторостроительного производственного объединения, вертолетного завода, порохового завода, парка Петрова, завода «Радиоприбор», а также зданий госпиталей, работавших во время Великой Отечественной войны.

Задача города — рассказать о трудовом подвиге казанцев.

Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин присвоил Казани звание Города трудовой доблести.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 май
    Замечательно! Хорошо бы ещё получить информацию, как попасть на такие экскурсии, очень интересно
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  • Анонимно 08 май
    Хорошее дело.
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