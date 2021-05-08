В Казани разработали туристические маршруты по Казани как городу трудовой доблести
В Казани разработали туристические маршруты, посвященные Казани в качестве города трудовой деятельности. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Запустят экскурсионные маршруты уже в ближайшее время. Маршруты включают посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова, моторостроительного производственного объединения, вертолетного завода, порохового завода, парка Петрова, завода «Радиоприбор», а также зданий госпиталей, работавших во время Великой Отечественной войны.
Задача города — рассказать о трудовом подвиге казанцев.
Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин присвоил Казани звание Города трудовой доблести.
комментарии