Количество ДТП в Казани за полгода снизилось на 6%

В Казани количество ДТП за 6 месяцев текущего года снизилось на 6% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Число погибших в авариях людей уменьшилось на 30%, а раненых — на 3%. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома — заместитель председателя комиссии Ильдар Шакиров.

Фото: kzn.ru

За полгода в столице Татарстана зарегистрировано 664 ДТП, при чем каждое третье из них — наезд на пешеходов. Количество аварии, произошедших из-за пешеходов-нарушителей, выросло на 4%. В большинстве своем ДТП случались из-за того, что люди переходили дорогу в неположенном месте.

Также в городе остается напряженной остается ситуация по детскому дорожно-транспортному травматизму. Количество происшествий с участием детей и число пострадавших несовершеннолетних увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте мэрии Казани.

Татьяна Леухина