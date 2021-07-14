В Казани за сутки произошло более 90 ДТП

За вторник, 13 июля, в Казани произошло 93 ДТП: четыре из них с пострадавшими (в двух случаях — столкновение, еще по одному случаю — наезд на пешехода и опрокидывание), остальные 8 ДТП — с материальным ущербом.



Пять водителей задержали за езду в пьяном состоянии, еще двоих, поскольку они не имели права управления, сообщает ГИБДД города.

Инспекторы пресекла 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков и одно со стороны велосипедиста. В полицию доставили трех граждан — их подозревают в совершении преступлений.

За 12 июля в Казани произошло 97 ДТП, четыре из них с пострадавшими.

Маргарита Головатенко