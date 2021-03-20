Правительство одобрило упрощение получения части налоговых вычетов

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие

процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроект предполагает упростить порядок получения налогоплательщиками имущественных и инвестиционных налоговых вычетов: по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам) и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Проект поправок в Налоговый кодекс был подготовлен правительством России. Он также определяет порядок представления налогоплательщиком документов для получения имущественного налогового вычета, подтверждающих его расходы, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Напомним, в прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что правительство упростит процедуру получения налогового вычета при покупке жилья в ипотеку: для этого потребуется только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.



Фото: tatarstan.er.ru

Также депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.



Татьяна Демина