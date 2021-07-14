В Челнах на строительство соборной мечети «Джамиг» за три месяца собрали более 18 млн рублей

В Набережных Челнах на строительство соборной мечети «Джамиг» за апрель-июнь этого года удалось собрали 18,2 млн рублей. Всего на специальном счете по состоянию на 30 июня насчитывалось 21,2 млн рублей.

Пожертвования на возведение в автограде мечети делали как граждане, так и отечественные и зарубежные компании. Среди них, в частности, турецкая «Хаят Кимья», которая внесла на счет 7,5 млн рублей, сообщают «Челнинские известия».



Напомним, в прошлом году в Челнах на строительство «Джамиг» удалось собрать более 38 млн рублей. В частности, 5,7 млн рублей пожертвовали сами горожане. В этом году на объекте году планируется установить пять куполов, четыре алема на минаретах, витражи и т. д.

Фото: nabchelny.ru

В апреле Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что для завершения строительства объекта понадобится 4-5 лет — мечети и храмы возводятся только на средства жителей, поэтому оно не бывает быстрым.

Татьяна Демина