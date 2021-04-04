Муфтий Татарстана посетил строящуюся мечеть «Джамиг» в Челнах

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с мэром города Наилем Магдеевым с рабочим визитом посетил строящуюся мечеть «Джамиг» в Челнах, сообщается на сайте мэрии города.

«Сколько лет объект стоял. Благодаря мэру и его команде, имамам, работа возобновилась. Это не просто мечеть. Это центральная мечеть, она будет жемчужиной, символом притяжения города, как «Кул Шариф», которая сегодня является символом Казани», — сказал муфтий.

Фото: nabchelny.ru

Наиль Магдеев отметил, что для завершения строительства объекта понадобится 4-5 лет — мечети и храмы возводятся только на средства жителей, поэтому оно не бывает быстрым.

Ранее сообщалось, что в Челнах на строительство мечети «Джамиг» удалось собрать более 38 млн рублей. В частности, 5,7 млн рублей пожертвовали сами горожане.

Маргарита Головатенко