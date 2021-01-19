В Набережных Челнах на строительство мечети «Джамиг» собрали более 38 млн рублей

Фото: исполком Набережных Челнов

В 2020 году в Набережных Челнах на строительство мечети «Джамиг» удалось собрать более 38 млн рублей. В частности, 5,7 млн рублей пожертвовали сами горожане.

Еще 21 млн рублей на новую мечеть пожертвовали предприятия и бизнесмены Челнов. Мэр автограда Наиль Магдеев вложил в нее один миллион рублей, сообщают «Челнинские известия».



На данный момент из указанной суммы на строительство мечети потрачено 30,6 млн рублей. В прошлом году проведены работы по по устройству четырех из шести блоков монолитного каркаса здания.



Фото: nabchelny.ru

В 2021 году планируется установить пять куполов, четыре алема на минаретах, витражи и т. д.

Осенью прошлого года челнинская пенсионерка пожертвовала на строительство мечети 200 тысяч рублей. Отметим, что, по данным на октябрь 2020 года, на ее возведение удалось собрать 25 млн рублей.



Татьяна Демина