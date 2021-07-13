«Рубин» нацелен завоевать чемпионство в новом сезоне РПЛ

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что футболисты «Рубина» нацелены завоевать чемпионство в новом сезоне РПЛ. Об этом сообщает «РИА Новости спорт».

«Наша задача выиграть чемпионство (в новом сезоне, — прим. ред.). Всегда сложно после успешного сезона играть второй год. Это интересно и важно. Должна появиться большая уверенность у игроков, но есть риск подумать, что мы уже многое умеем, что не нужно работать», — сказал он.

«Рубин» стал четвертым по итогам сезона 2020/21. Команда не выигрывала «золото» чемпионата России с 2009 года.

Сегодня «Рубин» провел онлайн-презентацию состава перед стартом нового чемпионата Российской премьер-лиги. Игроки ответили на вопросы болельщиков, а также представили новые комплекты игровой формы на предстоящий сезон 2021/22.

Алексей Нечаев