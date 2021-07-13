«Рубин» представил новую форму на сезон 2021/22

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» провел онлайн-презентацию состава перед стартом нового чемпионата Российской премьер-лиги. Игроки ответили на вопросы болельщиков, а также представили новые комплекты игровой формы на предстоящий сезон 2021/22.

Техническим спонсором казанской команды по-прежнему остается немецкая компания Jako.



Кардинальных изменений в дизайне новой формы нет. Сохранены традиционные бордовые цвета у домашнего комплекта и зеленые — у выездного. На рукавах появились бледно-желтые вставки. Вратарская форма получила такой же бледно-желтый цвет.



В первом туре нового сезона команде Леонида Слуцкого предстоит сыграть с московским «Спартаком». Матч состоится 24 июля в Казани. Начало игры — 20.00 по московскому времени.