Новости спорта

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Регбисты «Стрелы» стали третьими на первом этапе чемпионата по регби-7

19:07, 13.07.2021
Регбисты «Стрелы» стали третьими на первом этапе чемпионата по регби-7
Фото: strelarugby.ru

Казанская «Стрела» стала бронзовым призером первого тура чемпионата России по регби-7. Матчи турнира прошли 10—11 июля в Пензе на стадионе «Первомайский», сообщает официальный сайт клуба.

На групповом этапе «Стрела» обыграла краснодарскую «Кубань» (19:12) и «Таганий Рог» из Таганрога (48:5), уступив «ВВА-Подмосковье» из Монино. В четвертьфинале казанцы прошли столичный ЦСКА (22:0), в полуфинале уступили «Локомотиву» из Пензы, а в матче за третье место победили «Заставу» из Санкт-Петербурга (14:12). Победителем тура стал «Локомотив», обыгравший в финале «ВВА-Подмосковье».

Лучшим игроком тура в составе «Стрелы» был признан капитан команды Дамир Байбурин.

Джаудат Абдуллин
Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также