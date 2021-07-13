Регбисты «Стрелы» стали третьими на первом этапе чемпионата по регби-7
Казанская «Стрела» стала бронзовым призером первого тура чемпионата России по регби-7. Матчи турнира прошли 10—11 июля в Пензе на стадионе «Первомайский», сообщает официальный сайт клуба.
На групповом этапе «Стрела» обыграла краснодарскую «Кубань» (19:12) и «Таганий Рог» из Таганрога (48:5), уступив «ВВА-Подмосковье» из Монино. В четвертьфинале казанцы прошли столичный ЦСКА (22:0), в полуфинале уступили «Локомотиву» из Пензы, а в матче за третье место победили «Заставу» из Санкт-Петербурга (14:12). Победителем тура стал «Локомотив», обыгравший в финале «ВВА-Подмосковье».
Лучшим игроком тура в составе «Стрелы» был признан капитан команды Дамир Байбурин.
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