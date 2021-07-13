Пострадавшие от 1Xbet казанцы могут обратиться к Бастрыкину через онлайн-сервис

В России запущен онлайн-сервис для пострадавших от деятельности компании 1Xbet. Через него можно обратиться к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы человека признали потерпевшим. Это позволяет претендовать на восстановление своих прав и компенсацию ущерба.



Напомним, что 1Xbet несколько лет без обязательной лицензии ФНС незаконно принимал ставки у россиян. В 2019 году Следственный комитет СУ по Брянской области возбудил уголовное дело в отношении организаторов компании — Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршково.

Их обвинили в незаконной организации азартных игр и легализации денежных средств и объявили в международный розыск. Следствие полагает, что в результате урон был нанесен государству — с 1Xbet не платили налоги и вывели на офшорные счета 63 млрд рублей.

Сотни тысяч игроков, получивших вместо законной игры ее видимость, потерпевшими пока не признаются. При этом многие из них не получили выигрыши, столкнулись с блокировкой счетов и списанием средств. Для защиты их прав и был создан онлайн-ресурс.