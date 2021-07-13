В день празднования Курбан-байрама казанцы смогут доехать до мечетей на автобусах и троллейбусах

Фото: Максим Платонов

Общественный транспорт Казани 20 июля будет доставлять верующих к местам праздничных мероприятий по случаю Курбан-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

К началу праздничного вагаза к 3.30 казанцы смогут доехать на автобусах маршрутов №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89, 91 и троллейбусах маршрутов №1, 2 и 12. Общественный транспорт будет ездить в этот день по воскресному графику.

фото: kzn.ru

В этом году Курбан-байрам пройдет 20 июля, и празднование приходится на период роста заболеваемости COVID-19 — в связи с этим во многих регионах вопросы организации праздника регламентируются отдельно. Наиболее жесткие ограничения установлены в Москве.



Алексей Нечаев