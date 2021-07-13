В Татарстане СК возбудил дело о незаконном лишении свободы детей их матерью

В преступлении против собственных дочек подозревают 39-летнюю жительницу одной из деревень Актанышского района Татарстана. По версии СКР, пьяная мать более полутора часов незаконно удерживала девочек 8 и 14 лет в предбаннике частного хозяйства — с целью воспитания.



В Следкоме по РТ возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности. Ее семья состоит на учете ввиду злоупотребления спиртными напитками.