В Татарстане вынесли приговор матери, выгонявшей ребенка на мороз

В Татарстане Алькеевский районный суд вынес приговор 31-летней местной жительнице. Ее признали виновной по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что вечером 13 декабря 2020 года и 15 января 2021-го женщина, будучи пьяной, выгоняла 14-летнего сына на улицу и закрывала за ним дверь. На ребенке не было верхней одежды, а на улице была отрицательная температура. При этом с 2015 года ему поставлен диагноз, при котором противопоказано обморожение.

Мать признала свою вину, ее приговорили к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. Женщина воспитывала пятерых детей. Сейчас они находятся под опекой у брата осужденной. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

В январе в Татарстане возбудили уголовное дело после обморожения двух детей в сарае. 22-летняя жительница Алексеевского района, по версии следствия, 13 января 2021 года выпивала с сожителем. Затем она взяла детей 1,5 и 4 лет и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Затем старшего ребенка она отвела домой, а младший остался в сарае.

Маргарита Головатенко