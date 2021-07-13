Казанский этап масштабных учений «Заслон-2021» Росгвардии пройдет в конце июля

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Вчера в России стартовали первые в истории Росгвардии крупные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021». Сегодня началась их активная фаза, сообщил в ходе совещания с руководством ведомства директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.



Цель учения — подготовка органов управления войсками и принятие решений в сложной оперативной обстановке. С целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск будет проведена тренировка воинских частей и подразделений.

Плановая подготовка органов управления и подразделений войск к выполнению задач по предназначению продолжается. Как сообщил «Реальному времени» источник, татарстанский этап пройдет в конце июля.

Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к анонсированным главой Минобороны РФ маневрам «Запад-2021» в сентябре нынешнего года.

Маргарита Головатенко