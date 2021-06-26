Шойгу анонсировал крупные учения на полигоне в Казани

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о предстоящих в России крупных военных учениях, одно из которых пройдет в Татарстане, на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

— Впереди международные учения «Мирная миссия» с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, «Рубеж» — в Киргизии и «Нерушимое братство» — на полигоне Казанского танкового училища», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

Итогом подготовки войск станет участие в совместных стратегических маневрах Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021», отметил министр. Он добавил, что в этом году количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной — на 34%, а боевой — на 9%.

Шойгу также сообщил, что к концу года в Центральном военном округе сформируют несколько воинских частей, одну расформируют и одну передислоцируют.

В прошлом году учения под названием «Нерушимое братство» проводились в Белоруссии с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности. Тогда общая численность участников учения составила более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолетов и БПЛА.