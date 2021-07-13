В Татарстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 23 тысяч

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус вывили у 43 человек, из них три — завозные, 40 — контактные. 12 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 23 000 случаев COVID-19.

В Казани за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 20 человек, в Набережных Челнах — у 16. В Высокогорском, Заинском, Зеленодольском и Нижнекамском районах выявили по два случая заражения, в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Балтасинском, Елабужском, Пестречинском, Сабинском, Тукаевском и Чистопольском районах — по одному.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 115 пациентов, всего — 20 570 человек.

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