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В Татарстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 23 тысяч

11:32, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 23 тысяч
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус вывили у 43 человек, из них три — завозные, 40 — контактные. 12 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 23 000 случаев COVID-19.

В Казани за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 20 человек, в Набережных Челнах — у 16. В Высокогорском, Заинском, Зеленодольском и Нижнекамском районах выявили по два случая заражения, в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Балтасинском, Елабужском, Пестречинском, Сабинском, Тукаевском и Чистопольском районах — по одному.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 115 пациентов, всего — 20 570 человек.

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 13 июля читайте в подборке «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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