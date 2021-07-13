В Татарстане медаль «За особые успехи в учении» получат почти 2,5 тыс. выпускников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в этом году по сравнению с 2020-м выросло число выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

В 2020 году их было 2 436, в этом году насчитывалось уже 2 529 претендентов. В 2021-м подтвердили свои полномочия 2 455 участников, 74 медалиста не смогли набрать необходимое количество баллов.

В Минобрнауки Татарстана также рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ в этом году. По итогам основного периода ЕГЭ в республике 100 баллов по одному предмету получили 234 человека, из них 20 выпускников прошлых лет и 214 одиннадцатиклассников 2021 года. 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников этого года (в 2019 году было 10 двухсотбалльников, в 2020 — 17).