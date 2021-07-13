В Татарстане в основной период ОГЭ и ЕГЭ выявили 9 грубых нарушений порядка проведения экзамена

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в этом году за основной период ОГЭ и ЕГЭ выявлено девять грубых нарушений порядка проведения ГИА. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

Удалены три участника ЕГЭ, из них два — за использование телефона, один — за шпаргалку. Результаты аннулированы, возбуждены административные производства. Также удалили двух медицинских работников и двух организаторов за использование сотовых телефонов (один — в аудитории, другой — технический специалист за вынос КИМ).

Фото: Максим Платонов (архив)

Для сравнения: в 2020 году в Татарстане тоже было выявлено девять нарушений, что привело к семи удалениям участников ЕГЭ и аннулированию результатов двух экзаменов.

В этом году в ГИА-9 участвовали 36 060 выпускников школ республики, в том числе 815 детей с ограниченными возможностями здоровья. ОГЭ написали 35 715 выпускников 9 классов. Экзамен проведен в 138 ППЭ, из них 13 по медицинским показаниям организовали на дому.

В ЕГЭ в Татарстане участвовало 16 830 человек. 935 выпускников, не планирующих поступать в вуз (5,7%), сдавали государственный выпускной экзамен.