В Татарстане в этом году результаты ОГЭ оказались ниже республиканских показателей 2019 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Татарстане результаты Основного государственного экзамена оказались ниже республиканских показателей 2019 года. Средняя оценка по русскому языку и математике снизились на 0,17 и 0,38 по сравнению с 2019 годом, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В ГИА-9 участвовали 36 060 выпускников школ Татарстана, в том числе 815 детей с ограниченными возможностями здоровья.

ОГЭ написали 35 715 выпускников 9 классов. Экзамен проведен в 138 ППЭ, из них 13 по медицинским показаниям организовали на дому. Тестирование в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдали 692 девятиклассника в 154 ППЭ, 86 из которых организованы на дому.



Фото: Максим Платонов (архив)

По результатам ГИА-9 основного этапа 3 082 выпускника, получивших на экзаменах неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, написали его повторно в резервные сроки с 8 июня по 2 июля 2021 года.

1 025 выпускников 9 классов, получивших на ГИА неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам или повторно по одному из обязательных предметов, допущены к повторной ГИА в дополнительный период с 3 по 17 сентября 2021 года и, соответственно, пока остаются без аттестата об основном общем образовании.

В Минобрнауки Татарстана также рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ в этом году. По сравнению с прошлым годом число стобалльников в республике увеличилось на 17.