Татарстанцы могут сдать пластиковые карты Сбербанка на переработку

В банкоматах Сбербанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат. На экране появится информация, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку — на него нужно согласиться, после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать ее на переработку.

В Татарстане эта функция доступна на более чем 170 устройствах, к концу 2021 года их количество увеличится. В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Когда у карт истекает срок действия, люди обычно их выбрасывают, но в таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями. Наша задача — повышать осведомленность наших клиентов об ESG-повестке путем осознанного потребления. Услуга по сдаче просроченных карт в банкоматах — лишь малая часть большого пути к ответственному поведению населения».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»