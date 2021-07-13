На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет

В первый же день Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») представит принципиально новый военный самолет.



В «Ростехе» считают, что он вызовет интерес не только в России, но и в других странах мира, в том числе у конкурентов за рубежом, сообщает ТАСС.

Как отметили в «Ростехе», Россия — одно из немногих государств, обладающих технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов.

Входящая в ОАК компания «Сухой» также разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель. Он обладает сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью.

Татарстан потратит 13,5 млн рублей на организацию выставочного стенда на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» в городе Жуковский, где будет организован салон с 20 по 25 июля. Все работы нужно завершить не позднее утра 20 июля 2021 года.



Маргарита Головатенко