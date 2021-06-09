Татарстан потратит на выставочный стенд на «МАКС-2021» 13,5 млн рублей

Татарстан потратит 13,5 млн рублей на организацию выставочного стенда на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» в городе Жуковский, такой тендер есть на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Минпромторг республики.



От подрядчика требуется подготовить общую экспозиционную площадь не менее 170 м2, разработать дизайн-проекты выставочного стенда, обустроить и оформить его. Еще исполнитель должен оплатить генеральную уборку по окончании монтажных работ. Все работы нужно завершить не позднее утра 20 июля 2021 года.

Экспозиция должна состоять из пяти зон: демонстрационной, открытой (для проведения деловых встреч), подсобной (кухня), приветственной и переговорной (количество комнат — не менее трех). В каждой из зон размещается мебель и оборудование.

Подать заявку можно до 17 июня.



Ранее сообщалось, что Сабантуй-2021 обойдется в миллион долларов.

Маргарита Головатенко