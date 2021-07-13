Рустем Гафаров призвал сохранить все зеленые насаждения в Казани

Администрации районов Казани поручено взять на контроль вопрос по зеленым насаждениям — необходимо усилить работу по сохранению цветов, кустарников и деревьев, сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



Зеленые насаждения в татарстанской столице уничтожили жаркая погода и отсутствие дождей. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах погибли 18 деревьев, уже начали высыхать еще 11. Их будут менять по гарантийным обязательствам.

Гафаров добавил, что помочь следить за насаждениями могут и жители города:

— У нас и раньше были любители, которые не жалели своего времени на украшение дворов, но в основном это были люди старшего поколения. Сейчас мы видим, что и молодежь подтягивается к этому делу. За их цветники мы спокойны, они не дадут растениям погибнуть. Но я прошу и остальных горожан не пожалеть ведра воды для деревьев под своими окнами. Это наш с вами город.

Фото: kzn.ru

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщал, что в Татарстане остается неудовлетворительной ситуация с обеспеченностью влагой в метровом слое почвы, из-за чего страдает урожай. В некоторых районах республики влагозапасы пахотного слоя почвы менее 10 мм продуктивной влаги. Суховей появился еще в трех районах РТ: Алексеевском, Буинском и Мамадышском.

Маргарита Головатенко