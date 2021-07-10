Ситуация с обеспеченностью почвы влагой в Татарстане остается неудовлетворительной — Минсельхозпрод РТ

В Татарстане остается неудовлетворительной ситуация с обеспеченностью влагой в метровом слое почвы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.



В некоторых районах республики влагозапасы пахотного слоя почвы — менее 10 мм продуктивной влаги. Суховей появился еще в трех районах РТ: Алексеевском, Буинском и Мамадышском.

При столь сухой погоде вместо 1-1,5% теряется 3% влаги. В связи с этим в ближайшие дни приступят к уборке озимого клина. Как отметил Зяббаров, уборочные работы простыми не будут — уборку может осложнить подгон на полях яровых культур, где прошли дожди.

на днях президент Татарстана Рустам Минниханов попросил не обвинять в засухе Гидрометцентр республики и его руководителя Сергея Захарова. По его словам, у республики есть ресурсы для борьбы с засухой, нужны правильные организационные мероприятия.

Маргарита Голвоатенко