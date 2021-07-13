Команда из Татарстана стала бронзовым призером чемпионата Европы по хип-хопу

Команда из Татарстана Shadows 10 июля этого года стала бронзовым призером открытого чемпионата Европы по хип-хопу федерации Hip hop Unite, возрастная категория кадеты. Об этом сообщила тренер детей Дарья Шарова.

Из-за пандемии чемпионат проходил онлайн — в нем приняли участие свыше 150 команд из разных стран мира. Например, из России, Нидерландов, Дании, Португалии, Бельгии, Великобритании, Чехии, Италии, Южной Африки и Новой Зеландии.

Во Франции в ноябре этого года состоится чемпионат мира по хип-хопу — татарстанские спортсмены планируют готовиться к нему все лето.

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было принято решение предварительно включить брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

Алексей Нечаев