Челнинские медики записали видео из «красной зоны» и призвали сделать прививку от COVID-19

Сотрудницы инфекционной больницы Набережных Челнов, где лечат пациентов с коронавирусом, записали видеообращение с призывом граждан сделать прививку от COVID-19: «Вакцинируйтесь, помогите себе и нам».

Медики из «красной зоны» рассказали, что работают там уже второй год. По их наблюдениям, люди переносят коронавирус тяжело, некоторые болеют целыми семьями. «Привитые не попадают в реанимацию, и у них гораздо реже встречаются осложнения от COVID-19», — утверждают они.

«Помните, мы в ответе за свое здоровье, за здоровье и жизни родных», — обратились медики к гражданам.



По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека. Второй компонент вакцины получили 382 344 татарстанца.

Татьяна Демина