Кабмин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года

Фото: Максим Платонов

Постановление о порядке и условиях предоставления единовременных выплат по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста до 1 сентября 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина РФ.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления выплаты, предусмотренной указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», — говорится в сообщении.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу, отметили в кабмине.

Прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, стартует 15 июля.

Алексей Нечаев