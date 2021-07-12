В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу открыли арт-объект из перерабатываемого пластика

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня открыли новый арт-объект. Его название — «Эффект бабочки». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Размер инсталляции — 3,3 на 3,2 м, она изготовлена из перерабатываемого пластика и призвана привлечь внимание горожан к необходимости сортировки и переработки мусора. Проект выбирали на конкурсе, согласно которому конструкция должна быть изготовлена хотя бы на 90% из вторичных материалов или отходов. Победителем стал 35-летний казанский архитектор Алексей Лазарев.

«Идею мне подсказал известный «эффект бабочки», который открыл в 1961 году математик и метеоролог Эдвард Лоренц. Применительно к экологии эту концепцию можно сформулировать так: большие изменения складываются из маленьких усилий. Поэтому даже простое действие одного человека — например, сдача пластиковой бутылки в переработку — способно повлиять на сохранение окружающей среды», — рассказал автор проекта.

Конкурс проводился в рамках инициативы «Казань — город без отходов». Она стартовала в 2019 году с подписания соглашения между Coca‑Cola в России и правительством Татарстана.



Алексей Нечаев