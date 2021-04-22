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В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится арт-объект из пластиковых отходов

15:58, 22.04.2021 2
В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится арт-объект из пластиковых отходов

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани установят арт-объект из пластиковых отходов — скульптуру бабочки. В столице Татарстана проводился конкурс проектов для создания арт-инсталляции из отходов в рамках инициативы «Казань — город без отходов».

Она стартовала в 2019 году с подписания соглашения между Coca‑Cola в России и правительством Татарстана. Победителем конкурса стал архитектор Алексей Лазарев. Он представил проект «Эффект бабочки». Скульптура появится в Горкинско-Ометьевском лесу до 1 июля. Для создания арт-объекта используют отходы перерабатываемых типов пластика, закрепленные на металлическом каркасе, сообщает пресс-служба Coca-Cola.

В 2019 году в Казани установили 300 сеток для сбора пластика.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    экологичненько
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  • Анонимно 22 апр
    интересно будет посмотреть на этот арт
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