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Председателем совета директоров «Татэнерго» переизбрали Ильдара Халикова

17:36, 12.07.2021
Председателем совета директоров «Татэнерго» переизбрали Ильдара Халикова
Фото: prav.tatarstan.ru

Ильдара Халикова переизбрали председателем совета директоров «Татэнерго», сообщили в пресс-службе компании.

Решение принято на заседании совета директоров — его кандидатуру согласовали с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Халиков работает на этой должности с 2017 года. С 2010 по 2017 год он был премьер-министром РТ.

Напомним, четыре года назад Халиков стал главой АО «Управляющая компания «Татэнерго». О ярких моментах в карьере экс-премьера — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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