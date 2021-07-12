Председателем совета директоров «Татэнерго» переизбрали Ильдара Халикова

Ильдара Халикова переизбрали председателем совета директоров «Татэнерго», сообщили в пресс-службе компании.

Решение принято на заседании совета директоров — его кандидатуру согласовали с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Халиков работает на этой должности с 2017 года. С 2010 по 2017 год он был премьер-министром РТ.

Напомним, четыре года назад Халиков стал главой АО «Управляющая компания «Татэнерго». О ярких моментах в карьере экс-премьера — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев