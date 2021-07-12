Полицейские сняли клип ко Дню создания УВД Казани — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Сотрудники полиции сняли видеоролик ко Дню создания Управления внутренних дел Казани. Приказ о создании городского УВД министр внутренних дел ТАССР Салих Япеев подписал 12 июля 1977 года, напомнили в ведомстве.

В клипе можно увидеть, как перед центром семьи «Казан» полицейских награждают грамотами. На площадке сотрудники полиции выстроились в колонны.

На видео также попали полицейские автомобили. Во второй части видео сотрудники УВД по Казани маршируют по площадке перед «Чашей» под живую музыку.



С 2019 года Управление МВД России по Казани возглавляет Александр Мищихин. Видео предоставлено ведомством.

В начале июля сотрудники ГИБДД Казани сняли ролик к 85-летию ГИБДД. На видео инспекторы исполняют рэп и танцуют у здания Госавтоинспекции и на смотровой площадке центра семьи «Казан».



Татьяна Демина