Инспекторы ГИБДД Казани зачитали рэп и станцевали в честь 85-летия Госавтоинспекции

Фото: кадр видео

Сотрудники Госавтоинспекции Казани сняли ролик к 85-летию ГИБДД. На видео инспекторы исполняют рэп и танцуют.

В ролике инспекторы исполняют танцы у здания Госавтоинспекции в Казани, а также на смотровой площадке центра семьи «Казан».

Госавтоинспекция Казани уже снимала креативные ролики на тему своей работы. В январе водителям напомнили об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения стихотворением и необычным видеороликом.



Ольга Плешкова