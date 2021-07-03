Инспекторы ГИБДД Казани зачитали рэп и станцевали в честь 85-летия Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции Казани сняли ролик к 85-летию ГИБДД. На видео инспекторы исполняют рэп и танцуют.
В ролике инспекторы исполняют танцы у здания Госавтоинспекции в Казани, а также на смотровой площадке центра семьи «Казан».
Госавтоинспекция Казани уже снимала креативные ролики на тему своей работы. В январе водителям напомнили об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения стихотворением и необычным видеороликом.
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