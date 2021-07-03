Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инспекторы ГИБДД Казани зачитали рэп и станцевали в честь 85-летия Госавтоинспекции

12:17, 03.07.2021
Инспекторы ГИБДД Казани зачитали рэп и станцевали в честь 85-летия Госавтоинспекции
Фото: кадр видео

Сотрудники Госавтоинспекции Казани сняли ролик к 85-летию ГИБДД. На видео инспекторы исполняют рэп и танцуют.

В ролике инспекторы исполняют танцы у здания Госавтоинспекции в Казани, а также на смотровой площадке центра семьи «Казан».

Госавтоинспекция Казани уже снимала креативные ролики на тему своей работы. В январе водителям напомнили об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения стихотворением и необычным видеороликом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также