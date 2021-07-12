Власти Казани рассказали о первом городском коворкинге для предпринимателей

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани раскрыли подробности строительства первого городского коворкинга для предпринимателей. Он расположится в помещении на улице Космонавтов, 11б. Его площадь составит 640 кв. метров.

На сегодняшний день уже разработана дорожная карта, ведутся проектно-сметные работы, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Концепция коворкинга будет представлять собой сообщество современных и креативных предпринимателей, которые используют зонированное пространство для работы, переговоров, консалтинга», — уточнил он.

Руководитель исполкома города Рустем Гафаров поручил не затягивать с проектной документацией и выполнить все необходимые работы в оперативном порядке. Он отметил, что коворкинги для бизнесменов экономичнее и эффективнее, чем личный офис.

Напомним, коворкинг-центры для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы, планируют открыть в каждом районе Казани.

