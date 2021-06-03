В каждом районе Казани откроют коворкинг-центры для предпринимателей

В каждом районе Казани откроются коворкинг-центры для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы. Об этом на заседании координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Первый коворкинг появится на улице Космонавтов. Также в татарстанской столице пройдет конкурс на грантовую поддержку стартапов.

Фото: kzn.ru

На заседании была поддержана идея создания специального приложения для предпринимателей, с помощью которого можно было бы узнать актуальную информацию о бизнесе и доступных мерах поддержки. Метшин обещал профинансировать создание такой платформы, сообщается на сайте мэрии Казани.

В конце мая Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса.

