«Яндекс» запустил обогащенные ответы в поисковике после возбуждения дела о дискриминации сервисов

В апреле ФАС возбудила дело против «Яндекса» за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. После этого компания опубликовала принципы, по которым сторонние сервисы могут получить представление в поиске с помощью расширенных ответов.



В «Яндексе» заявляют, что обогащенные ответы используются для улучшения пользовательского опыта во всем мире, а сама компания более десяти лет развивается в этом направлении. Однако представителям бизнеса, пожаловавшимся в ФАС, не понравились требования — для обогащенных ответов им нужно предоставлять «Яндексу» большой объем данных и поддерживать на ресурсах авторизацию и оплату через инструменты интернет-компании.

Как пояснил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса», без этих данных не получится сделать полезный обогащенный ответ.

— Чтобы искать по сайтам, через которые продаются автомобили, мало иметь только фото и пробег машины. Необходимо знать, как люди взаимодействовали с конкретным объявлением в прошлом, на что кликали. Тогда мы не будем предлагать человеку, который ищет семейный автомобиль, модели стоимостью на порядок выше, — приводит его слова РБК.

Фото: fas.gov.ru

В феврале текущего года ФАС России выдала ООО «Яндекс» предупреждение, по которому организации нужно в срок до 1 апреля обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе и для конкурентов группы «Яндекс». Однако это не было сделано, поэтому в апреле служба возбудила дело.

В ФАС считали, что компания предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущества по продвижению сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие действия могут привести к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках.

Маргарита Головатенко