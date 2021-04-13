ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сервисов в поиске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале текущего года ФАС России выдала ООО «Яндекс» предупреждение, по которому организации нужно в срок до 1 апреля обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе и для конкурентов группы «Яндекс». Однако это не было сделано.

ФАС считает, компания предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущества по продвижению сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие действия могут привести к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках, отметили в ведомстве.

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Антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, оценит последствия, к которым привели или могли привести такие действия. Если факт нарушения установится, то «Яндексу» могут назначить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

В феврале ФАС начала проверять обоснованность завышения агрегаторами такси цен на поездки в метель. Соответствующие запросы получили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Гетт», «Максим».

