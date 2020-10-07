О чем молчат банкиры: ФАС взялась за ноу-хау с «плавающими» ставками и «умным» кешбэком

На фоне низких процентных ставок по вкладам антимонопольщики вскрыли факты, свидетельствующие об искусственном ухудшении доходности граждан

Федеральная антимонопольная служба России все чаще «ловит» банки на недобросовестных способах привлечения средств вкладчиков, которых легко «подсекают» сладкой доходностью в 9% годовых на фоне действующих процентных ставок по вкладам в 4%. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров назвал несколько распространенных приемов введения в заблуждение клиентов, среди которых нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, «игра» с кешбэком. Проблему обсудили в рамках круглого стола «Банковская система России: уроки коронакризиса». В ответ председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заверил, что к концу года «безобразий, когда вкладчик не понимает, что ему предлагается», будет меньше.

О чем молчат банкиры

Федеральная антимонопольная служба озабочена «коронавирусным расцветом» недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг, когда банки перетягивают к себе клиентов при помощи рекламы фантастически выгодных условий, а по факту их попросту не выполняют. О негативных проявлениях в банковской среде рассказал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров во время круглого стола «Банковская система России: уроки коронакризиса». Их суть сводится в тому, что банки умалчивают о многих существенных условиях договора оказания услуги. Во встрече приняли участие гранды финансового рынка страны — председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Как видно из названия конференции, дискуссия была полностью посвящена тому, как банковский сектор выживает в условиях пандемии, что его спасло и каких потерь ему не избежать. С этой точки зрения изобличительный ракурс ФАС оказался достаточно неожиданным. Да и сама острая тема не получила особого резонанса в выступлениях других участников. Тем не менее приемы конкурентной борьбы за клиента, которые описал замглавы ФАС, вызвали интерес и были взяты «на заметку» представителями законодательной власти.

Андрей Кашеваров пояснил, что к недобросовестным приемам прибегают банки, которые были отрезаны от государственных средств поддержки и не участвуют в госпрограммах. Фото sostav.ru

Хитрят те, кто оказался за бортом госпрограмм

Еще до того, как перейти к изложению сути недобросовестных приемов, Андрей Кашеваров пояснил, что к ним прибегают банки, которые были отрезаны от государственных средств поддержки и не участвуют в госпрограммах (как известно, в них попали крупные федеральные банки с высоким уставным капиталом, — прим. ред.).

— В основном мы фиксировали факты недобросовестной конкуренции банков, которые находились за периметром участия госпрограмм, — подчеркнул он. — В меньшей степени это коснулось банков, которые имели доступ к госсредствам и участвовали в различных госпрограммах.



По его словам, многие прибегали к таким приемам, чтобы «поддержать ликвидность». Иначе говоря, этой «коронавирусной заразе» подвержены преимущественно региональные банки, чей уставный капитал не позволил войти в госпрограммы. В них работают только «крупняки» — Сбер, ВТБ, Альфа-банк, ФК «Открытие». Андрей Кашеваров высказался за то, чтобы «у всех банков был равный доступ к государственным ресурсам поддержки».



«Плавающая» ставка по вкладу — в ущерб вкладчику

Тем не менее он не оправдывает выявленные нарушения, которые бьют по кошельку рядового клиента. По словам Андрея Кашеварова, банки «полюбили» плавающую ставку в договорах вклада, которая часто уходит вниз, а не вверх.

— Мы часто фиксируем недобросовестную конкуренцию в договорах вклада, — отметил он. — Здесь мы столкнулись с тем, что есть объявленный договор с плавающей ставкой, а в форме заявления мы видим содержание единого размера ставки. А вот когда денежные средства начинают пополняться, то неожиданно уменьшается процент на эти пополняемые средства.



Иначе говоря, вклад с правом его пополнения приносит меньшую доходность вкладчику, чем если бы он создавал фиксированную сумму на депозите.

Играть с плавающей ставкой по вкладу — распространенное явление, считает Кашеваров. «Стандартными формами нарушений были изменения процентных ставок по вкладу в течение действия договора банковского вклада, — рассказал он. — Например, введение запрета на пополнение или введение процентов за снятие денежных средств. Дальше, когда кризисные явления ослабевали, банки стремились избавиться от обременительных для себя условий и делали это, как правило, за счет клиента. Для вкладчика существенно ухудшались условия, которые первоначально предлагались», — возмущался он. Правда, не сообщил названия банков-нарушителей.

По словам Андрея Кашеварова, банки «полюбили» плавающую ставку в договорах вклада, которая часто уходит вниз, а не вверх. Фото Алексея Кунилов / oblgazeta.ru

Высокий процент по счету — только с 12-го месяца

Непосредственно борьба за перетягивание клиентов выразилась в расширении линейки банковских продуктов, в которых умалчивается о существенных условиях их предоставления.



— При пролонгации договора банковского вклада клиентам предлагается вместо банковских вкладов открыть либо накопительные счета, либо инвестиционное страхование, либо размещение денежных средств в ценных бумагах зачастую без объяснения условий выплат при отсутствии гарантий доходности, — рассказал Кашеваров.



По его словам, при оформлении накопительных счетов ФАС сталкивается с тем, что по остаткам на этих счетах предлагаются в два раза большие проценты, чем по текущим банковским вкладам. «Клиенты реагируют на эти предложения и открывают накопительные счета. При этом не обращают внимания на то, что повышенная ставка начинается действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счете», — рассказал он.

— Мы фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять процентные ставки на этих счетах, и мы видели эти изменения в сторону снижения. И соответственно, повышенную ставку получали сотые проценты вкладчиков, открывших такие счета, — уличал банкиров Андрей Кашеваров.



В пресс-службе ФАС РФ пояснили «Реальному времени», что речь идет о накопительных счетах банка «Открытие»:



— При проведении проверки выяснилось, что на своем официальном сайте при продвижении счета «Накопительный» банк целенаправленно привлекал клиентов максимальной процентной ставкой в 9%. Однако максимальный размер процента применялся, начиная с 12-го месяца нахождения средств на счете, а в первые месяцы размер ставки был от 4%. При этом спустя 12 месяцев после даты вступления в силу заявленных условий по накопительному счету банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%, — рассказали в пресс-службе ФАС.



В итоге ФАС обязала банк «Открытие» выплатить клиентам недополученные средства по счету «Накопительный». Суть замены в том, что по накопительному счету банк вправе менять процентную ставку, а по вкладу — нет, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ФАС.

ФАС обязала банк «Открытие» выплатить клиентам недополученные средства по счету «Накопительный». Фото Максима Платонов

Произвольная программа «умного» кешбэка



Другой распространенной формой привлечения клиентов являются банковские продукты, связанные с обслуживанием дебетовых и кредитных карт. «И здесь мы отмечаем, что клиенты банков не полностью информируются, — отметил Андрей Кашеваров. По его словам, банки «играют» с льготным периодом по кредитным картам, не информируют об ограничениях при получении кешбэка, нет информации о снижении размера заявленного возврата средств. «Кешбэк является драйвером в развитии системы безналичных платежей и не хотелось бы, что такая практика затормозила процесс», — подчеркнул Андрей Кашеваров.

В пресс-службе ФАС пояснили «Реальному времени», что предупреждение получил АО «Райффайзенбанк», у которого были замечены признаки нарушения антимонопольного законодательства.



— Банк, продвигая отдельные продукты, делал акцент именно на безусловно получаемом клиентами кешбэке, при котором не надо соблюдать какие-либо условия или выбирать определенные категории товаров. При этом в правилах, соответствующих программ лояльности, определенные ограничения для получения кешбэка все же были, — поясняют в надзорной службе.

Замглавы ФАС выразил обеспокоенность тем, что подобное поведение банков не наблюдалось в другие кризисы. «Настоящий период отличается от предыдущих кризисов тем, чтобы мы имеем совершенно иную картину поведения банков. Существенно стерлись границы между банками, которые имеют государство в капитале и без его (участия, — прим. ред.), — посетовал он. По его словам, с начала пандемии ФАС выдало 12 предупреждений, тогда как раньше возбуждалось по два-три дела. «Для нас это достаточно высокий показатель того, что банки активно привлекают клиентов, не всегда следуя принципам добросовестности. Сейчас семь исполнено добровольно в полном объеме, по пяти мы продолжаем антимонопольное разбирательство», — отметил Кашеваров. По данным ФАС РФ, предупреждение службы получили «Альфа-банк», банк «Возрождение», «Московский кредитный банк» , «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Райффайзенбанк» (последние двое — за кешбэк).

АО «Райффайзенбанк», у которого были замечены признаки нарушения антимонопольного законодательства, получил предупреждение ФАС. Фото fas.gov.ru

Добавим, что разбирательство против банков инициирует центральный аппарат ФАС на основе жалоб граждан или по данным собственного мониторинга. Причем, ФАС действует как поборник чистоты на конкурентном рынке, а не защитник интересов вкладчиков (их права обязан защищать Роспотребнадзор и ЦБ, — прим. ред.), подчеркнули в пресс-службе антимонопольного управления:



— Мы исходим из того, что честный банк потерял клиента, которого увели недобросовестными способами.



В территориальном управлении ФАС по РТ сообщили, что подобные дела не заводили.



— Дело в отношении банка было, но оно касалось несанкционированной СМС-рассылки, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления.



В 2021 год — без банковских хитростей

В заключительном слове председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков признал, что это «безобразие», «когда вкладчику обещают одни проценты, а потом оказываются намного ниже, чем ожидал». Он сообщил, что в октябре будет рассматриваться законопроект, который обяжет банк раскрывать существенные условия договора на первой странице. Депутат ожидает, что к концу года новые правила вступят в силу.



Анатолий Аксаков сообщил, что в октябре будет рассматриваться законопроект, который обяжет банк раскрывать существенные условия договора на первой странице. Фото duma.gov.ru

— Те, кто читает первую страницу, будут понимать, что они подписывают. Таких безобразий, когда вкладчик не понимает то, что ему предлагается, надеюсь, будет меньше, — выразил надежду Аксаков на благополучный результат принятия документа.



Неофициально представители банковского сектора отмечают, что все, что находит ФАС РФ, похоже на детские шалости по сравнению с кризисом 2008 года. «В то время вкладчики просто не могли получить деньги по вкладам, потому что банки не могли их отдать. Для возврата оформлялись «транзитные» счета, куда переводилась наличность», — рассказали «Реальному времени». — Это не борьба за чистоту финансового рынка, а что-то другое», — полагают они, указывая, что диапазон процентных ставок задают крупные игроки банковского сектора, а мелкие им подчиняются.