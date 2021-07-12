Из Фонда национального благосостояния могут выделить более 1,5 трлн рублей на развитие авиастроения

Минпромторг России разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности». Ожидается, что проект войдет в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года.

На эти цели планируется потратить примерно 1,84 триллиона рублей. Более 1,59 трлн планируется направить из Фонда национального благосостояния, еще 244 млрд — из средств федерального бюджета. Ожидается, что общая прибыль от налогов и сборов достигнет к концу 2030 года почти 450 млрд рублей.

Согласно проекту Минпромторга, речь идет о производстве 735 новых гражданских самолетов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 «Байкал». Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов. В ведомстве рассчитывают, что реализация плана обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80—90%, пишет «Коммерсант».

В марте колумнист «Реального времени» Артур Сафиулин рассуждал о состоянии российской авиационной промышленности и ее перспективах.



Татьяна Леухина