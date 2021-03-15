Казанский маслоэкстракционный завод и «Нэфис-биопродукт» прекратят свою работу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прошла реорганизация компании АО «Казанский жировой комбинат». К нему присоединили АО «Казанский маслоэкстракционный завод» и АО «Нэфис-биопродукт». Об этом говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».

В связи с этим АО «КМЭЗ» и АО «Нэфис-биопродукт» прекратят свою работу после присоединения, точная дата которого пока неизвестна.

Требования кредиторов АО «Казанский жировой комбинат» о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

В прошлом году Татарстан потерял 100 компаний с совокупным оборотом свыше 40 миллиардов.

