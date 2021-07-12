Исследование: жителям Татарстана нужно более 19 лет, чтобы накопить миллион рублей

Чтобы накопить один миллион рублей, жителям Татарстана нужно 19,3 года при условии откладывания каждый месяц 10% сбережений от медианной зарплаты на пополняемом банковском вкладе.



С таким показателем республика занимает 36-е место в рейтинге регионов. Доля работников, у которых не получится накопить такую сумму даже за 30 лет, составляет 11,5%.

В целом среднестатистическому россиянину для накопления 1 миллиона рублей на банковском счете нужно чуть меньше 18 лет, сообщает «РИА Новости».

Менее восьми лет понадобится для накоплений этой суммы жителям Чукотки (7,8 года) — регион стал лидером рейтинга. Второе место — Ямало-Ненецкий автономный округ (8,6 года), тройку замыкает Ненецкий автономный округ (9,8 года).

На последних местах рейтинга Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария ­– их жителям нужно копить более 24 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан занял 11 место в рейтинге регионов России по доходам населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,88. Доля населения за чертой бедности по итогам 2020 года в республике (с доходами менее 1 МРОТ) составляет 6,6%. Число граждан региона, проживающих за крайней чертой бедности по итогам прошлого года (с доходами менее 0,5 МРОТ), — 0,6%.

К тому же, Татарстан оказался в числе регионов с самой большой задолженностью по зарплатам. Только за пять месяцев этого года по фактам невыплаты зарплаты и других выплат возбудили 896 уголовных дел.

Маргарита Головатенко