Татарстан оказался в числе регионов с самой большой задолженностью по зарплатам

Татарстан — в числе регионов с самой большой задолженностью по заработной плате сотрудникам. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования следственными органами преступлений, связанных с невыплатой зарплаты.



В число регионов с наибольшей задолженностью также попали Башкортостан, Хакасия, Брянская область и Красноярский край.

Только за пять месяцев этого года по фактам невыплаты зарплаты и других выплат возбудили 896 уголовных дел. 819 из них окончено — это на 29% больше, чем в прошлом году. В суд направили 328 таких дел, 347 — прекратили в связи с деятельным раскаянием и возмещением ущерба.

Фото: realnoevremya.ru

В России задолженность по зарплате по состоянию на 1 мая составила 1 млрд 552,1 млн рублей. На долги по зарплате, которые образовались в 2021 году, приходится 22,3% от общей задолженности (345,9 млн рублей), еще 22,3% приходится на задолженности в 2020 году (346,2 млн рублей). Большая часть долгов по заработной плате — 55,4% — образовалась в 2019 году и ранее.

Маргарита Головатенко