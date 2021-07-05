Татарстан не попал в десятку рейтингов с наиболее высокими доходами населения

Татарстан занял 11 место в рейтинге регионов по доходам населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,88, такие данные приводит «РИА Новости».



Доля населения за чертой бедности по итогам 2020 года в республике (с доходами менее 1 МРОТ) составляет 6,6%. Число граждан региона, проживающих за крайней чертой бедности по итогам прошлого года (с доходами менее 0,5 МРОТ) — 0,6%.

Фото: realnoevremya.ru

Лучшие показатели — у Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, третье место заняла Москва. В тройку самых неблагополучных регионов вошли республики Ингушетия, Алтай и Тыва.

Татарстан оказался в числе регионов с самой большой задолженностью по зарплатам. Только за пять месяцев этого года по фактам невыплаты зарплаты и других выплат возбудили 896 уголовных дел.

Маргарита Головатенко