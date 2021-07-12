В Татарстане суд отказался узаконить самовольно построенный «Дом пасечника»

Тюлячинский райсуд вынес отказ по иску застройщика водоохранной зоны. Бизнесмен Шаймуллин просил признать за ним право собственности на нежилое строение на сельхозземле и в охранной зоне водоема без разрешений на строительство.



В надежде на победу в суде истец придал своей постройке сельхозстатус — обозвал ее «Домом пасечника». Напомним, в 2016-м за подобную попытку узаконить самовольный коттедж под видом «Дома пчеловода» в казанском Кремле критиковали балтасинские власти.

Но Тюлячинским судом было установлено — Шаймуллин в сентябре 2020 года стал собственником участка 5,6 тыс. кв. м, на котором в том же году выстроил 61 кв. м. Перед началом строительства владелец земли обращался за разрешением на строительство индивидуального жилого дома, представляя при этом эскизный проект «Дома пасечника», но получил отказ «в связи с несоответствием предъявленных документов требованиям законодательства».

Повторных обращений в исполком района не было, ввиду чего муниципалитет посчитал постройку самовольной. Но с иском о ее сносе в суд пока не обращался.

Представители власти представили акт Минэкологии об экологическом обследовании места застройки с выводом: так называемый «Дом пасечника» находится всего в 12 метрах от берега реки Макса и нарушает свободный доступ граждан к воде.

Россельхознадзор также не стал заступаться за «пасечника», отмечая, что из представленных им документов невозможно сделать вывод исключительно о производственном назначении здания, зато налицо — возведение несогласованного объекта и утрата плодородного слоя почвы.

Застройщик с отказом райсуда не согласен, уже подал апелляционную жалобу. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.