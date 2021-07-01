Главный инфекционист Минздрава РТ рассказал, сколько сохраняются антитела к коронавирусу

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека после перенесенного заражения от трех до шести-семи месяцев. Все зависит от степени тяжести заболевания и иммунитета человека.

«Постепенно уровень антител будет снижаться, и человек вновь будет восприимчив к заболеванию», — сообщил Хаертынов в прямом эфире «Условия безопасной вакцинации: рекомендации инфекциониста» в instagram-аккаунте республиканского оперштаба.

Эксперт также подчеркнул, что наличие антител после коронавируса не должно влиять на решение о вакцинации. По его словам, чем выше их уровень, тем больше шансов не заразиться новыми штаммами COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не советует полагаться на тесты на антитела для принятия решений о вакцинации от коронавируса. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что оценка иммунитета достаточно сложная задача и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

Татьяна Демина