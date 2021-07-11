Названы стартовые составы сборных Италии и Англии на финал Евро-2020
Названы стартовые составы сборных Италии и Англии по футболу на финальный матч чемпионата Европы. Они опубликованы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В стартовый состав футбольной команды Англии вошли вратарь Джордан Пикфорд, защитники Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Киран Триппьер, полузащитники Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг и нападающий Гарри Кейн.
У итальянцев в стартовый состав сборной вошли вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Эмерсон, полузащитники Николо Барелла, Марко Вератти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза и нападающий Чиро Иммобиле.
Главным арбитром матча сборных Италии и Англии выступит нидерландец Бьорн Кёйперс.
Финальная игра Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22:00 (по мск).СпортФутбол
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