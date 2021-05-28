Минниханов дал поручение о реконструкции театра Камала, а не ремонте — Галимова

Накануне Рустам Минниханов и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев были в Москве и ознакомились с опытом реконструкции одного из театров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



«Есть положительное решение президента, чтобы провести в камаловском театре не просто ремонт, а более глубоко посмотреть на ситуацию. Президент дал положительное решение именно по реконструкции, а не ремонту», — прокомментировала она вопрос о реконструкции здания.

На этой неделе стало известно, что Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала наконец-то реконструируют. Главный для татароязычного зрителя храм искусств закрывают для масштабных преобразований, а сам театр переедет на время в другие пространства.

Здесь не просто реконструируют сцену, зрительный зал и гримерки: коллективу и посетителям обещают современное комфортное пространство, а в числе новшеств — детскую театральную студию и кафе с видом на Кабан. Делегация экспертов во главе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой уже осмотрела здание.



Ольга Плешкова