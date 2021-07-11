В Татарстане попал на видео автомобилист, буксировавший «кукурузник»

Фото: соцсети

Пользователи в соцсетях поделились видео, на кадрах которого автомобиль буксирует легкомоторный самолет, или «кукурузник».



Кадры засняли в казанском поселке Лаишево. На кадрах иномарка буксирует самолет по узкой сельской дороге. Другие автомобилисты вынуждены объезжать самолет по обочине, поскольку он занял всю проезжую часть.

В конце видео машина съезжает на проселочную дорогу вместе с буксируемым воздушным судном.

Ранее на пилота вертолета, приземлившегося на пляже в казанском Лаишево, возбудили уголовное дело по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. После информации о вертолете Татарская транспортная прокуратура организовала проверку.

В конце июня в татарстанских пабликах в соцсетях обсуждали полет на воздушных шарах над жилыми домами и детским садом в ЖК «Царево».

Маргарита Головатенко