В Татарстане попал на видео автомобилист, буксировавший «кукурузник»
Пользователи в соцсетях поделились видео, на кадрах которого автомобиль буксирует легкомоторный самолет, или «кукурузник».
Кадры засняли в казанском поселке Лаишево. На кадрах иномарка буксирует самолет по узкой сельской дороге. Другие автомобилисты вынуждены объезжать самолет по обочине, поскольку он занял всю проезжую часть.
В конце видео машина съезжает на проселочную дорогу вместе с буксируемым воздушным судном.
Ранее на пилота вертолета, приземлившегося на пляже в казанском Лаишево, возбудили уголовное дело по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. После информации о вертолете Татарская транспортная прокуратура организовала проверку.
В конце июня в татарстанских пабликах в соцсетях обсуждали полет на воздушных шарах над жилыми домами и детским садом в ЖК «Царево».
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