На пилота вертолета, приземлившегося на пляже в Лаишево, возбудили уголовное дело

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На пилота вертолета, приземлившегося на пляже в казанском Лаишево, возбудили уголовное дело по статье об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщили в Татарской транспортной прокуратуре.

Штраф по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» — от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет, сообщает «Татар-информ».

После информации о вертолете Татарская транспортная прокуратура организовала проверку. На появившихся в Сети кадрах видно приземление вертолета среди отдыхающих. К нему подходит человек и, судя по всему, разговаривает с пилотом. Спустя некоторое время вертолет улетел с пляжа.

Маргарита Головатенко