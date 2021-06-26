Транспортная прокуратура проводит проверку после посадки вертолета на пляже в Лаишево

Фото: кадр видео

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после информации о вертолете, приземлившемся на пляже в Лаишево в Татарстане. Видео посадки вертолета опубликовали в соцсетях.



Если в ходе проверки выявят нарушения, будет применен комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает ТАСС.

На появившихся в Сети кадрах видно приземление вертолета среди отдыхающих. К нему подходит человек и, судя по всему, разговаривает с пилотом. Спустя некоторое время вертолет улетел с пляжа.

В начале июня в соцсетях сообщили о посадке вертолета в районе поселка Тарловка в РТ — в МЧС это не подтвердили.

Маргарита Головатенко